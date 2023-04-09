شكرا لقرائتكم خبر عن نجم آرسنال يعلق على التعادل أمام ليفربول.. وتأثير صلاح في ذلك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام مارتن أوديجارد لاعب آرسنال، بالتعليق على تعادل فريقه أمام نظيره آرسنال، في منافسات الدوري الإنجليزي.

وتعادل ليفربول أمام نظيره آرسنال، بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وتحدث أوديجارد في تصريحات لـ "بي بي سي": كانت مباراة مجنونة، بدأنا بشكل جيد حقًا، في أول 40 دقيقة قبل أن يسجلوا هدفا،سيطرنا على المباراة.

وتابع: بعد هدفهم (هدف محمد صلاح) تغيرت المباراة قليلًا ولم نتمكن من الحفاظ على الكرة.

وأضاف: لقد صنعوا الكثير من الفرص، كان آرون رامسديل جيدًا جدًا في حراسة المرمى وأنقذنا، محبطون لعدم الفوز ولكن علينا أخذ النقطة والمضي قدمًا.

واختتم: ضد هذا الفريق، يجب أن تكون جيدًا جدًا في التعامل مع الكرة، إذا مررت الكرة بعيدًا، فسوف يركضون نحوك ويخلق المشجعون الزخم.