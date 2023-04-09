شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من كلوب عقب تعادل ليفربول أمام آرسنال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالتعليق على تعادل فريقه أمام نظيره آرسنال، في منافسات الدوري الإنجليزي.

وتعادل ليفربول أمام نظيره آرسنال، بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وتحدث كلوب في تصريحات عقب اللقاء: الأمر نموذجي بعض الشيء بالنسبة لنا هذا الموسم، كانت مباراة مفتوحة بالكامل، الخصم سجلمن فرصتهم الأولى والثانية، رد فعلنا كان جيدًا.

وتابع: كانت مباراة رائعة في النهاية، لا أعرف كيف لم نفز بها بتلك الفرص المتأخرة التي حصلنا عليها.

وأشار: أنا عالق بين أن أكون سعيدًا أو ألا أكون، ليس لدي مشاكل في التعادل، كان آرسنال جيدًا، ولكن كان من الممكن أن يخسرواالمباراة، كان لا بد أن يخسروا، النقطة بالنسبة لهم أفضل.

وواصل: كان لدينا لحظات وفرص لم نتمكن فيها من إنهاء المواقف، إنهم يطيرون لذا يستطيعون التسجيل من فرصتهم الأولى، الهدف الذي سجلناه ساعد بشكل كبير، كان الأمر بين الشوطين لم يكن قد انتهى، كانت الأجواء مثيرة، جاء التعادل في لحظة جيدة.

وأردف: فجأة أصبحنا في مباراة جامحة، كنا نستحق نقطة على الأقل، إذا استخدم كوناتي رأسه في الفرصة المتأخرة، لكان هدفًا، ربماانزلق، كانت لديه فرصة.

واستكمل: في النهاية يتعلق الأمر بكيفية عدم الفوز بهذه المباراة، من الواضح أنها أفضل بكثير من الحصول على لا شيء، لست سعيدً اللغاية ولكني موافق تمامًا على النقطة.

وأتم عن اشتباك روبرتسون مع الحكم المساعد: لا شئ، أعلم أن هناك شيئًا حدث ولكنني لم أشاهده، إذا حدث ذلك، فستتحدث الصور عن نفسها.