اليوغا تدخل قوات بريطانيا الخاصة

لجأت القوات الخاصة البريطانية إلى تدريب عناصرها على اليوغا والتأمل، كمحاولة لرفع كفاءة القتال والقدرة على الشفاء من الجروح

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية سيخضع عناصر القوات الخاصة وقوات خدمة القوارب الخاصة (القوات البحرية الخاصة) وفوج الاستطلاع الخاص لتدريبات اليوغا وتمارين التنفس.

بالإضافة إلى مساعدة القوات على تحسين قدراتهم كقناصة في ساحة المعركة، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز وقت تعافيهم من وطأة برامجهم التدريبية والتوتر الناجم عن المشاركة في المعارك.

وخلال الدورة سيجري تقديم العديد من الأطعمة النباتية لجميع الوجبات في القواعد العسكرية المختلفة في جميع أنحاء البلاد.

وتعليقًا على الإجراءات الجديدة، قال أحد القناصين المتمرسين في القوات الخاصة لصحيفة ميل أون صنداي: «إذا لم تكن قادرًا على التحكم في تنفسك، فلن تتمكن من إطلاق النار مباشرة.. الأمر غاية في البساطة».

وكانت القوات الأمريكية سباقة للجوء إلى اليوغا قبل عشر سنوات على الأقل.

يُعتقد أن الدافع وراء ذلك هو ميل الجنود الشباب، أكثر انفتاحًا على الأفكار الكامنة وراء تقنيات التدريب والتعافي والمساعدة الذاتية، مثل اليقظة والتأمل.

ومن بين التدريبات التي سيتم استخدامها تمارين محددة يطلق عليها «براناياما يوغا»، وهي تقنية هندية قديمة تهدف إلى التحكم في التنفس بأساليب وتوقيتات مختلفة، مما يجعلها ذات فائدة كبيرة في تحسين دقة الرماة.