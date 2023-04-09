اعتقال بيستر الهارب من سجن إفريقي

أعلنت الشرطة في تنزانيا اعتقال قاتل جنوب إفريقي مدان قام بتزييف موته وهرب من السجن في أعقاب مطاردة استمرت أسبوعين.

ويتوجه مسؤولون من جنوب إفريقيا إلى تنزانيا لبدء تسليم ثابو بيستر، 35 عامًا، الذي أطلق عليه اسم «مغتصب فيسبوك» لأنه استخدم منصة التواصل الاجتماعي لإغراء امرأتين على الأقل أدين باغتصابهما. كما أدين بقتل أحدهم.

السجن المؤبد

وحُكم على بيستر بالسجن المؤبد في عام 2012، وورد في مايو من العام الماضي أنه توفي في حريق في زنزانته في السجن.

ومع ذلك، ظهرت تقارير عن رؤيته في جوهانسبرج وأظهر تحقيق شمل عينات الحمض النووي أن الجثة التي عثر عليها محترقة لا يمكن التعرف عليها في الزنزانة، وأنها لم تكن له.

وقبل أسبوعين، قالت الشرطة إنها كانت تلاحق بيستر، وفي الأسبوع الماضي داهمت منزلًا فخمًا يعتقد أنه كان يستأجره في أحد ضواحي جوهانسبرج الفاخرة.

وأعلن المسؤولون أنه تم القبض على بيستر مع صديقته نانديفا ماجودومانا، وهي طبيبة مشهورة ومواطن موزمبيقي يُعتقد أنه ساعدهما في عبور الحدود والتهرب من سلطات إنفاذ القانون.

وتم العثور عليهم ومعهم عدة جوازات سفر مزورة لم تكن مختومة وقت القبض عليهم، على بعد حوالي 10 كيلومترات (6 أميال) من الحدود الكينية.

إعادة الهاربين

وبدأت السلطات الآن عملية إعادة الهاربين إلى جنوب إفريقيا، حيث من المتوقع أن يواجهوا عدة تهم. وقال وزير العدل رونالد لامولا معلنًا اعتقال بيستر أن «وفدًا رسميًا من جنوب إفريقيا يضم مسؤولين كبارًا من الشرطة ووزارة العدل والإصلاحيات سيغادر متوجهًا إلى تنزانيا».

وأفاد منفذ الأخبار الجنوب إفريقي جراوند أب أنه لمدة عام تقريبًا بعد هروبه من السجن، عاش بيستر أسلوب حياة مترفًا مع ماجودومانا في ضاحية هايد بارك الراقية في جوهانسبرج.

وأفادت شركة جراوند أب، أنه أثناء وجوده في السجن، استخدم بيستر جهاز كمبيوتر محمولًا كان يمتلكه للدراسات لإدارة حدث وشركة إنتاج. وأفادت أنه في إحدى المرات خاطب مؤتمرًا من زنزانته في السجن، وأخبر الحضور أنه كان يتحدث من الولايات المتحدة.

تورط المسؤولين

وقد أثار هروب بيستر المتقن من السجن العديد من الأسئلة حول التورط المحتمل لمسؤولي السجن.

وتم فصل ثلاثة مسؤولين على الأقل من مركز مانجونج الإصلاحي الذي هرب منه بيستر، وفقًا لتقارير محلية. كان السجن يدار بشكل خاص من قبل شركة الأمن G4S ومقرها بريطانيا.

تسلمت حكومة جنوب إفريقيا الآن إدارة السجن المشدد الحراسة، وأعلنت أن عقد G4S لإدارة السجن لن يتم تجديده عند انتهاء صلاحيته في عام 2026.