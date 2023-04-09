شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقيتان لتحفيز التجارة والحوكمة الاقتصادية و29 اقتراحا أمام النواب الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأربعاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، التعليم والبحث العلمي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/9/2022.

ويناقش خلال الجلسة أيضا تقرير اللجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 101 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار لمبلغ الاتفاقية.

وينظر أيضا خلال الجلسة 29 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بشأن رفع مستوى الخدمات وتضمنت اقتراحا بشأن إنشاء جناح بمدرسة البدارى الثانوية المشتركة- بمدينة البدارى- محافظة أسيوط و بشأن إنشاء مدرسة محمد موافى الابتدائية بالكمال- مركز تمى الأمديد- محافظة الدقهلية ن إنشاء مجمع تعليمى على مصرف السقاية ببندر ناصر- مركز ناصر- محافظة بنى سويف، وبشأن تدريس مادة مصريات في جميع مراحل التعليم قبل الجامعى، وبشأن إنشاء قسم للبنات بكلية علوم القرآن بجامعة الأزهر في محافظة الإسكندرية أو محافظة البحيرة.

كما تضمنت اقتراحات بشأن إنشاء كوبرى علوى بديلاً للمزلقان الواقع داخل مدينة السنبلاوين – محافظة الدقهلية وبشأن إنشاء كوبرى مشاة مزود بسلم كهربائى بمدخل البدرشين البحرى أمام مزلقان السكة الحديد بالبدرشين بجوار مسجد أبو بكر الصديق – محافظة الجيزة.

وبشأن إنشاء إشارة ضوئية بشارع عمر المختار بمنطقة الأميرية أمام مستشفي الزيتون على بعد 500 متر من نزلة كوبرى الأميرية- محافظة القاهرة، وبشأن إنشاء متحف قومى فى كل محافظة من محافظات الجمهورية وسرعة إصدار الأحوزة العمرانية فى جميع المحافظات وتوصيل المياه ومنظومة الصرف الصحى بعزبة خلف التابعة لمركز أسيوط – محافظة أسيوط ز توصيل الصرف الصحى بعزبة الحلفاء بقرية موشا مركز أسيوط – محافظة أسيوط ت توصيل خدمة الصرف الصحى إلى منطقة عزبة النجار التابعة لمدينة أشمون بمحافظة المنوفية.

وتشمل الاقتراحات إنشاء وحدات سكنية بنجعى باويل وأبو زعفة – ناحية النجوع قبلى – مركز إسنا – محافظة الأقصر و إنشاء محطة مرشحات لمياه الشرب لخدمة قرى جنوب مركز أسيوط – محافظة أسيوط وتحديد الأحوزة العمرانية لقرى وعزب مركز الزقازيق – محافظة الشرقية وإنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية متخصصة فى مجال صناعة الحديد والصلب بمنطقة مسطرد – مدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية و إنشاء مدرسة ابتدائية بنجع باويل – ناحية النجوع قبلى – مركز إسنا – محافظة الأقصر و سرعة استلام هيئة الأبنية التعليمية لمدرسة شنبارة منقلا – مركز ديرب نجم – محافظة الشرقية و إجراء عمليات الحقن المجهرى ضمن بروتوكول العلاج على نفقة الدولة.

وتتضمن الاقتراحات إقامة العديد من القوافل الطبية ببعض قرى مركز زفتى – محافظة الغربية و تطوير وحدة صحة وادى القمر والمبنى الملحق بالوحدة – إدارة العجمى الصحية – محافظة الإسكندرية و إنشاء مبنى ومكتب للشهر العقارى والتوثيق بمدينة القناطر الخيرية – محافظة القليوبية و إنشاء مدرسة يابانية بجانب مدرسة عرب الصبحة- مركز دار السلام لخدمة أهالى جنوب محافظة سوهاج وشمال قنا و تخصيص قطعة أرض لصالح الأبنية التعليمية لبناء مدرسة تعليم أساسى- قرية الحامول- مركز منوف- محافظة المنوفية.

وإنشاء مجمع مدارس على أرض أملاك دولة- حى الطيارة- مدينة السنبلاوين- محافظة الدقهلية و وضع نظام لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في الجامعات وتغطية مسافة (500م) من مصرف مرجا مركز الجمالية – محافظة الدقهلية، وإقامة مجمع مواقف حضارى للسيارات الأجرة بمدينة أبو حمص – محافظة البحيرة.