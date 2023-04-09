شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق الخولى: الشركة المتحدة تقدم أعمال درامية تليق بتاريخ مصر فى الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بكل الشكر والتقدير للشركة المتحدة على درورها في إثراء الدراما المصرية بتوازن وتقديم كافة أشكال الدراما بمحتويات غنية للغاية بمختلف الجوانب ومنها التعريفي والتوثيق والترفيهي وغيرها، موضحا أن أداء "المتحدة" ودورها في دعم القوى الناعمة هو شئ هام للغاية باعتبار أنها أحد أهم ملامح الدولة وتعد شكل من أشكال نشر الفنون والثقافة.

وأضاف أن وجود الشركة المتحدة ودورها في دعم الأعمال الفنية التي تليق بمصر وتاريخها الفني باعتبارها رائدة من رواد الفن والسينما والثقافة ليس في المنطقة فحسب، وإن مصر من أقدم الدول التي كان لديها سينما ونشرت الفنون، قائلا "ما تقدمه الشركة المتحدة الآن يليق بتاريخ مصر العظيم في الفن والدراما".

وأشار إلى أنها استطاعت إضفاء البهجة والمعرفة ليس للمشاهد المصري فقط وإنما بالامتداد العربي، مؤكدا أننا دائما نشجع ونثمن دور المتحدة وما تقوم به خلال السنوات الماضية في ظل ما شاهدناه في فترة من الفترات، محتوي فني كان لا يليق بمصر واتجه لإنتاج أعمال لم تكن على المستوى.