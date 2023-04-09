شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهورى: العلاقات المصرية السودانية قوية وأخوية بحكم التاريخ والجغرافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، إن العلاقات المصرية السودانية قوية على كل المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية بحكم التاريخ والجغرافيا على مر التاريخ، موضحا أن السودان حظي بأهمية وأولوية على أجندة القيادة السياسية الخارجية فإن أول زيارة للرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014 عقب توليه حكم مصر كانت للسودان ضمن جولة له شملت ثلاث دول، كما توجه للسودان أيضا بعد إعادة انتخابه عام 2018 في أول زيارة خارجية له، ثم توالت الزيارات بعدها .

أوضح أبو هميلة، أن العلاقات المصرية السودانية تتسم بالعلاقات الأخوية، موضحا حرص القيادة السياسية المصرية على التعاون الدائم مع السودان والتنسيق في كافة المجالات، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، مؤكدا أن أمن السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر، مشيرا إلى وجود العديد من الاتفاقيات التي تجمع بين البلدين كاتفاقية الدفاع المشترك، وتبادل الخبرات العسكرية في مجالات تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى سعي مصر لعبور السودان المرحلة الانتقالية والوصول لمرحلة الاستقرار، ومساندة مصر لإرادة وخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده .

وأشار أبو هميلة، إلى التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان والذي دعمته مصر بمشروعات الربط الكهربائي وتطوير المعابر البرية لتسهيل حركة التجارة والنقل، وتأهيل الموانئ البحرية والنهرية، والسكك الحديدية، ما ساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، واتجاه رجال الأعمال المصريين والشركات المصرية للاستثمار في السودان، مشيرا إلى تطور العلاقات المصرية السودانية إلى الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المشترك في مواجهة المخاطر والتحديات .

تابع أبو هميلة، ما يؤكد قوة ومتانة العلاقات المصرية السودانية تقديم مصر الدعم للسودان في أزمات جائحة كورونا والفيضانات والخبز، موضحا أن السودان وقفت بجانب مصر في حرب 67، وأعلنت قطع علاقاتها بكل من يساعد إسرائيل، ووفرت السودان المأوى للطائرات المصرية، والمكان الأمن لطلبة الكلية الحربية المصرية خلال هذه الفترة، حيث نقلت من القاهرة لمنطقة الخزان قرب الخرطوم .