برلمانيون: الرئيس السيسي وضع استراتيجية للعمل الجماعى للنهوض بصحة شعوب العالم

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القاهرة - سامية سيد - قال حسن المير، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم استراتيجية عالمية للعمل الجماعى للنهوض بصحة شعوب العالم كله، مشيداً بتأكيد الرئيس السيسى بأن الاحتفال بتأسيس منظمة الصحة العالمية يأتى عقب الأوقات الصعبة التي مر بها العالم تحت وطأة جاحة كورونا ، وهي الأوقات التي أكدت أن الأمن الصحي لن يتحقق أبدا بالعمل الفردي المنعزل، وإنما يتطلب جهدا جماعيا.

وطالب " المير "، قادة العالم بالإسراع فى تنفيذ دعوة الرئيس السيسى إلى العمل الدؤوب نحو الاستثمار في الصحة إحدى أهم الأولويات على المستوى الدولي، مشيداً بتأكيد الرئيس السيسى بأن التعاون بين مصر والمنظمة، في القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي c في مصر، ضمن مبادرة 100 مليون صحة، التي اعتبرتها منظمة الصحة العالمية مبادرة غير مسبوقة في نطاقها الهائل وسرعة وجودة تنفيذها مؤكداً أن مصر قدمت للعالم كله نموذجاً متميزاً وناجحاً فى مواجهة فيروس التهاب الكبد الوبائي.

وأضاف أن مصر كانت فى مقدمة دول العالم التى امتدت مبادراتها الصحية الناجحة للعديد من دول العالم بصفة عامة ولدول القارة السمراء بصفة خاصة.

أكد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، أن القضايا التى تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى كلمته التى وجهها لمنظمة الصحة العالمية بمناسبة ذكرى مرور 75 عام على تأسيسها، ودعوته لقادة العالم إلى العمل الدؤوب نحو الاستثمار في الصحة إحدى أهم الأولويات على المستوى الدولي، بمثابة دليل قاطع على الدور المهم الذى تقوم به مصر فى ملف الرعاية الصحية اقليمياً وافريقياً ودولياً.

وثمن تأكيد الرئيس السيسى بأن الجهود المتخذة من جانب الدولة على مستوى القطاع الصحي، تمثل نموذجا واضحا على إيماننا العميق بأهمية التضامن الصحي والتزامنا الكامل بأهمية الصحة العامة ودعم مبادئ المساواة والعدالة التي تحقق للإنسانية جمعاء أمناء صحياً مستداماً، مؤكدا أن التاريخ يشهد على سجل حافل من تعاون مصر المثمر مع منظمة الصحة العالمية، حيث شرفت مصر باستضافة مقر المكتب الإقليمي للمنظمة، الذي يدعم الأنشطة الصحة لما يزيد على 500 مليون مواطن في 22 دولة في شرق المتوسط، علاوة على التعاون بين مصر والمنظمة، في القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي c في مصر، ضمن مبادرة 100 مليون صحة، التي اعتبرتها منظمة الصحة العالمية مبادرة غير مسبوقة في نطاقها الهائل وسرعة وجودة تنفيذها".

واعتبر الدكتور محمد سليم، تأكيد الرئيس السيسى بأن مظلة خدمات هذه المبادرة الرائدة امتدت لتشمل العديد من الدول الإفريقية والأسيوية يعد تفعيل من مصر لدورها ومسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي.