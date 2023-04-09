شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: دراما رمضان ترسخ لهوية مصر.. والمتحدة نجحت فى إنتاج مسلسلات متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت نموذجا يحتذى به هذا العام فيما يتعلق بدراما رمضان، واتجهت لإنتاج مسلسلات هادفة ترسخ لقيم المجتمع المصري كما قدمت مجموعة متميزة من المسلسلات الدينية والتاريخية".

وأضاف النائب عمرو عكاشة، في تصريحات خاصة، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت وجبة دسمة في رمضان وهي استكمال لسلسلة أعمالها المتميزة على مدار السنوات الماضية، وأصبح لها إسهامات واضحة لمجابهة محاولات طمس الهوية العربية والمصرية وأعادت التوازن للمشهد الإعلامي المصري والعربي.

ولفت النائب عمرو عكاشة إلى أن إعلام الشركة المتحدة قدمت أعمالا متنوعة تناسب كل الأذواق المشاهدين وتحترم عقولهم، بعيدا عن الإسفاف وتعيد لمصر مكانتها وريادتها الإعلامية في المنطقة مرة أخرى من خلال تقديم أعمال هادفة.

وأوضح النائب عمرو عكاشة، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تمكنت خلال فترة قصيرة من الحصول على ثقة المشاهد المصري والعربي نظرا لأن أعمالها هادفة، والتي أثبتت أن مصر تحتفظ بالقوة الناعمة التي تقود بها الفكر وتتصدى للأفكار المتطرفة التي تنتشر من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وأشاد النائب عمرو عكاشة، بالإنتاج الدرامي المتنوع للشركة المتحدة للخدمات خلال شهر رمضان المبارك، حيث إنها تستطيع إعادة بناء الهوية الوطنية، وسط استمرار معارك الجيل الرابع التي تستهدف العقول، كما نجحت في استعادة ريادة الفن لمكانته".

وأكد عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الموسم الدرامي متميز ومتنوع، وذلك بخريطة ترتكز على قضايا تشغل الشارع المصري واهتماماته، وتمتزج بين قضايا العلاقات الاجتماعية والمرأة والطفل والتاريخية بل والروائية، لترضى في ذلك جميع الأذواق يخدم تماسك المجتمع والحفاظ على هويته.