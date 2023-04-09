روسيا تدعو للالتزام بالقانون الدولي وتنتقد أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - اختلاف "النهج الروسي والأمريكي" في بناء العلاقات في العالم، يكمن في أن موسكو تسترشد بالقانون الدولي، أما واشنطن فتسترشد بالقواعد، هكذا صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، قال بيسكوف في برنامج تلفزيوني: "يحث الأمريكيون الجميع على الالتزام بالقواعد، ونحث الجميع على العمل والالتزام بالقانون الدولي، هذه أشياء مختلفة، لأن القانون شامل وعالمي، أما القواعد فيقوم البعض بفرضها، وطبعًا يُؤمن الأمريكيون أنه يجب على الجميع الرقص على أنغامهم فقط، ويجب العيش وفق القواعد التي قاموا بفرضها".

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من ناحية أخرى، علق دميتري بيسكوف بشكل ساخر، على كلمات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول عدم

جواز وضع أسلحة نووية لدولة ما على أراضي دولة أخرى.

وأضاف بيسكوف في حديث تلفزيوني: "مُنذ فترة طويلة لم نسمع مثل هذه الانتقادات الشديدة من الرئيس الفرنسي تجاه الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق قال ماكرون في مؤتمر صحفي في بكين، إن قرار روسيا نشر أسلحة نووية في بيلاروس "لا يتوافق" مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

ويرى الرئيس الفرنسي، أنه لا يجوز لأي دولة "بأي حال من الأحوال" القيام بمثل هذه التدابير.