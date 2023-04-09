القوات الروسية تُسيطر على مصنع في مارينكا

ياسر رشاد - القاهرة -

سيطرت "القوات الروسية"، على مصنع إصلاح الإطارات في مارينكا "الواقعة في جمهورية دونيتسك"، حسبما أفاد "يان غاغين"، مستشار القائم بأعمال حاكم الجمهورية الشعبية، "دينيس بوشلين".

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، قال غاغين: "بفضل العمليات الهجومية الناجحة، سيطرت القوات الروسية على مصنع إصلاح الإطارات في مارينكا".

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وأعلن بوشيلين، في وقت سابق أن القوات الروسية تتقدم على محور مارينكا، وإن لم يكن بالسرعة المطلوبة.

وفي سياق مُنفصل، أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها دمرت بضربة صاروخية عالية الدقة مُستودعًا قُرب مدينة زابوروجيه يحتوي على 70 ألف طن من الوقود الذي تم تخزينه هناك لدعم عمليات الجيش الأوكراني

في دونباس.

جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية الصادر اليوم الأحد.

وذكر التقرير أن الخسائر البشرية للقوات الأوكرانية بلغت أكثر من 35 جُنديًا على محور كوبيانسك ونحو 55 جُنديًا على محور كراسني ليمان و250 جُنديًا على محور دونيتسك، و20 جُنديًا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيا، و60 جُنديًا على محور خيرسون.

وتم إحباط نشاط مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين على محور كوبيانسك، واثنتين أخريين على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيا.