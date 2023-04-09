تعليق قوي من ماكرون على البنية الأمنية الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة -

علق الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، على البنية الأمنية الأوروبية التي تحدث عنها الرئيس الصيني، "شي جين بينج"، مُؤكدًا أنه "لا يُمكن تشكيلها على أرض الواقع، في الوقت الذي يدور فيه الصراع الأوكراني".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، أوضح ماكرون لصحيفة Echos، قائلاً: "طالما هُناك صراعات كالأزمة الأوكرانية داخل أوروبا، وطالما هنالك دول مُحتلة، وصراعات مُجمدة، فلا يُمكن تشكيل الهيكل الأمني الأوروبي الذي ذكره، الرئيس شي جين بينج".

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وأضاف ماكرون، "لدى الصين ذات الرأي الفرنسي حول ما يحدث في أوكرانيا: لم يحن وقت التفاوض "الجو الآن عسكري"، هل أوكرانيا أولوية للدبلوماسية الصينية؟، ربما لا، لكن هذا الحوار يسمح لنا بتخفيف بعض

التعليقات التي سمعناها حول التهاون الصيني تجاه روسيا".

وأجرى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رفقة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، زيارة للصين، استمرت عدة أيام، لبحث الأزمة الأوكرانية، والضغط على الرئيس الصيني، شي جين بينج، وتحذير بكين من تقديم الدعم العسكري لروسيا.

وفي سياق مُنفصل قال الرئيس الفرنسي "ماكرون" إنه يتوجب على أوروبا أن تُقلل من اعتمادها على الدولار الأمريكي خارج "الحدود الإقليمية"، وتتجنب الانجرار إلى مُواجهة بين بكين وواشنطن بشأن تايوان.