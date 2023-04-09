انهيار جليدي يُنهي حياة أشخاص في جبال الألب

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى انهيار جليدي وقع في "جبال الألب الفرنسية"، حياة 4 أشخاص، وأُصيب آخرون، ويُشارك في عمليات البحث والإنقاذ طائرتا هليكوبتر.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "Dauphiné Libéré" الفرنسية، وقع الانهيار الجليدي الضخم في منطقة بلدية "لي كونتامين مونتجوا" بمقاطعة سافوا العليا، في جبل أرمانسيت الجليدي، التابع لجبال الألب الفرنسية.

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وكتب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، عبر موقع التدونيات المُصغرة "تويتر"، "وقع انهيار جليدي في مرتفعات أرمانسيت الجليدية في جبال

الألب، خلال فترة الظهيرة، ما تسبب بمصرع 4 أشخاص، وإصابة آخرين، ويُواصل رجال الإنقاذ العمل لإنقاذ الناجين".

ووفقًا لشهود عيان، بلغ عرض الانهيار الجليدي قرابة الـ 100 م، وطوله أكثر من كيلومتر واحد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، في وقت سابق من احتمال حدوث انهيار جليدي في المنطقة.