الولايات المتحدة تُواجه أزمة اقتصادية حادة

ياسر رشاد - القاهرة -

أزمات اقتصادية عدة تُواجهها "الولايات المتحدة الأمريكية" بفضل التضخم الذي يُعاني العالم كُله من ويلاته، ونتيجة للأزمة الاقتصادية التي تمر بها، والارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية، عُرض على الأمريكيين تغيير واحدة من أهم تقاليد عيد الفصح.

ووفقًا لما ذكرته قناة "Fox News"، عُرض على المواطنين، استبدل بيض عيد الفصح المصبوغ، بحبات بطاطا يتم صبغها كالبيض.

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وأشارت القناة، نقلاً عن مُؤشر أسعار المُستهلك، إلى أن أسعار البيض استقرت في أعلى مُستوياتها خلال يناير الماضي، إلا أن الأسعار لا تزال أعلى بنسبة 55% في فبراير مُقارنة بذات الفترة من العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار البطاطس بنسبة 14% فقط على أساس سنوي.

ووفقًا للقناة، شرعت شركة Potatoes USA، وهي الجهة التسويقية التي

تُمثل المزارعين والمستوردين الأمريكيين، بتقديم نصائح خاصة عبر موقعها الإلكتروني، بتزيين البطاطا لعيد الفصح بدلاً من البيض، مُوضحة أن البطاطا أقل هشاشة وأكثر ملاءمة للأطفال من البيض، الذي يُمكن أن يصدر روائح كريهة إذا فسد، إضافة إلى أن هذه الطريقة تُساعد في توفير المال.

وبالرغم من هذه المشكلة، اعترف الأمريكيون الذين قابلتهم القناة بأنهم لا زالوا غير مُستعدين لمثل هذه التجارب، وأعربوا عن استعدادهم للتوفير في شيء آخر من أجل الحفاظ على تقليد عيد الفصح.