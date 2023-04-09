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تطورات جديدة تخص "قضية ترامب" يكشفها محاميه

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بغداد - ياسين صفوان - وقال تروستي بحسب قناة ABC News التلفزيونية: "يجب أن يكون إسقاط التهم أولوية".

وأضاف أن الاقتراحات القادمة ستكون "قوية للغاية"، وأشار إلى أن دفاع ترامب قد يحاول تغيير القضاء من مقاطعة مانهاتن، التي تعد "معقلا لليبرالية والنشاط" الذي "يلوث العملية برمتها".


وفي حديثه عن رد فعل ترامب على التهم الموجهة إليه، أكد المحامي أن الرئيس الأمريكي السابق مستاء للغاية من الوضع الحالي، لكنه لا يزال صامدا.

وتابع: "إذا لم نغلق هذا الأمر بطريقة ما، فسيكون لدينا نموذج جديد تماما من العدالة الجنائية في هذا البلد".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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