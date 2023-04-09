شكرا لقرائتكم خبر عن ثقافة الشيوخ توصى برفع تقرير لوزارتى التعليم والثقافة لإستعادة المسرح المدرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، إعداد تقرير برلماني حول مستخلصات الاجتماع الذى عقد اليوم لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن تفعيل دور وزارة الثقافة تجاه ما تنتجه لطلاب المدارس من أعمال مسرحية وفنية، والمقدم من النائب حسانين توفيق، وذلك فى ضوء مقترحات أعضاء اللجنة .

وقال الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة، إن الأهتمام بالمسرح المدرسى والجامعي جزء لايتجزأ من تشكيل وجدان الجيل الجديد، لافتا إلى كلاهما يعاني من مشكلات تديدة ويجب حلها فى أسرع وقت .

وأشار الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إلى أن توصيات اللجنة بشأن هذا الملف سيتم رفعها لكلا من وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني ووزيرة الثفافة للعمل عليها .

ولفت "مسلم" إلي أن أبرز المقترحات هو انتداب أخصائي المسرح بوزارة الثقافة للعمل كاخصائيين لوزارة التربية والتعليم ،لاسيما وأن عدد الأخصائيين الفنيين بالمدارس لايتناسب مع عدد المسارح .

وأوضح الدكتور محمود مسلم إلي أهمية الحفاظ على المسرح المدرسي، وقال: للأسف مسارح المدارس تم تحويلها لفصول لأستيعاب الطلبة، الأمر الذي أدي إلى عدم اكتشاف مواهب حقيقية من طلاب المدارس أو الجامعات .

وشدد الدكتور محمود مسلم على أن من بين المقترحات هو تخصيص حافز فني للطلبة المتفوقين فى هذا المجال ،لتضاف درجاته إلى درجات نهاية العام الدراسي .

مبينا إلى أن من بين المقترحات هو الاستعانة بالمسارح المتنقلة .

ولفت الدكتور محمود مسلم إلى أن نواجه تحديات كبيرة أدت إلي تراجع تأثير المسرح المدرسى، ومنها التطور التكنولوجى وكذلك التوسع فى المدارس الخاصة والدولية التى لاتهتم بهذة النوعية من الفنون.

فيما أكد النائب حسانين توفيق مقدم الاقتراح برغبة ضرورة الأهتمام بملف المسرح المدرسي وذلك لاكتشاف المواهب الفنية، مضيفا أننا بحاجة إلي تثقيف شبابنا وتعريفهم بأهمية الفنون .

من جانبه أكد الدكتور هاني كمال، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الإدارة المركزية لقصور الثقافة، أهمية مبادرة المسرح المدرسي الذي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الثقافة فى الفترة الماضية، وذلك الاكتشاف المواهب المبدعة .

وقال الدكتور هاني كمال خلال اجتماع اللجنة البرلمانية: انا أبن المسرح المدرسي وشغلت عددة مناصب ثقافية بوزارة التربية والتعليم ثم بوزارة الثقافة، ووفقا لعملي نعمل وفقا لبرنامج يتضمن محورين محور لا مركزي ويتم تنفيذه فى المحافظات من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، أما المحور الثاني فيتعلق بالمستوى المركزى وشمل إعداد أنشطة ثقافية وفنية وبالفعل بدأنا منذ شهر أكتوبر الماضي ومستمرة حتى الآن .

وكشف كمال عن وجود نسبة عجز فى الأخصائيين الفنيين بوزارة التربية والتعليم تصل لنحو 96% على مستوى مدارس الجمهورية .

وأقترح "كمال" الإستعانة بالقوى البشرية الموجودة لوزارة الثقافة لسد عجز الأخصائيين الفنيين بوزارة التربية والتعليم، لا سيما وأن لدينا 54 ألف مدرسة على مستوي الجمهورية، ولكن ليس لدينا نفس العدد ممن يعملون بالمجال الثقافى، لافتا إلي وجود روافد كثيرة التى لانملك أى سيطرة عليها ومنها محتوى السوشيال ميديا .

وقال النائب محمود القط أمين سر اللجنة البرلمانية: المسرح المدرسى مهم وهناك مبادرةمن وزارتى التربية والتعليم والثقافة يجب البناء عليها، لاسيما مع وجود 1500 مسرح مدرسى لـ 54 الف مدرسة .

وأستطرد قائلا: عندنا طاقات ونأمل في بناء أفكار ابنائنا سيكون بدايته من المسرح المدرسى .

وقال الدكتور يحيي الفخرانى عضو اللجنة البرلمانية :المسرح المدرسى والجامعى أفضل أهمية من المعاهد المتخصصة، وأن المعاهد الفنية تدرس الأسس والقواعد، ولكن الموهبة هى التى تفرق ببن ممثل وأخر.

وقال الدكتور يحيي الفخراني: أهمية المسرح المدرسى أنه بيطلع المتفرج الجيد، لذا علينا بالاهتمام بالمسرح المدرسي وهو ما يجعل الممثل القوى يبقى والسىء يلفظ.

وأشار النائب عماد الدين حسين إلى أن أغلبية: غالبية المدارس المصرية تقوم بتحويل مسارح المدارس إلي فصول لاستيعاب كثافة الطلبة .

فيما أكد الدكتور خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي إلى وجود مشكلة فى عدد المتخصصين بالمسرح، والأهم هو وجود محتوى حقيقي يتم عرضه على مسارح المدارس.

وأقترح الدكتور خالد جلال تشكيل منتخبات مدرسية من خلال عمل اختبارات ويتم اكتشاف المواهب الحقيقية بالمدارس والجامعات .