راهب هندوسي متطرف يدعو لغزو مكة المكرمة والاستيلاء على الكعبة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار الراهب الهندوسي المتطرف، ياتي ساراسواتي، غضبا واسعا بين المسلمين، بعدما دعا "لغزو مكة المكرمة والاستيلاء على الكعبة المشرفة"، زاعماً أن الكعبة "بنيت على أنقاض معبد هندوسي قديم".

وانتشر مقطع فيديو تضمن تصريحات ساراسواتي، حيث اعتبر أن "الاستيلاء على الكعبة بعد احتلال مكة هو الطريق الوحيد لإضعاف الإسلام".

وقال الراهب الهندوسي المتطرف: "اليوم هو الوقت المناسب لتوحيد العالم ضد الإسلام والجهاد الإسلامي.. علينا كجماعة الهندوس أن نغزوَ مكة ونستولي على مكة المشرفة وأنا أدعو العالم أجمع لمحاربة الإسلام في عقر داره."

وزعم أن الكعبة بنيت مكان معبد هندوسي، قائلاً: "هناك يسري نهر الإله مهاريف تحت اسم مياه زمزم."

يشار إلى أن العديد من القضايا تم رفعها ضد هذا الكاهن المتطرف، كما تعرّض للحبس ولكن تم الإفراج عنه شريطة ألا يُلقيَ أيّ خطابات كراهية، ومع ذلك لا يزال يُدلي بخطابات تحضّ على الكراهية.

من جانبه، استنكر المجلس الأمريكي الإسلامي الهندي، تصريحات ساراسواني، وقال إنّ هذا الكاهن المتطرف شيطن الإسلام، وأدلى بتصريحات تكفيرية ضد مكة المكرمة والسعودية.