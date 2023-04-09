شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يطالب بتطبيق إعفاءات ضريبية لدعم السينما والمسرح فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، أن الفنانين في مصر يحتاجون للشعور بأن الدولة تقف الي جوارهم، مطالبا بأن يتم تطبيق بعض الحوافز الموجودة في قانون الهيئات الرياضية بالمثل فيما يتعلق بالمسرح والسينما.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ اليوم لمناقشة اقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قرار من رئيس الوزراء بتحمل وزارة المالية لمبالغ الضريبة المباشرة عن أعمال المسارح الخاصة والقومية والسيرك المصرى كحزمة تحفيزية للفن المسرحى المصرى ودعم القوة الناعمة المصرية.

أضاف زكى أن قانون الهيئات الرياضية يتم الإعفاء من خلاله بنسبة 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والإنترنت، والإعفاء الجمركى للأجهزة، موضحا أنه لو تم تطبيقه على المسرح ودور السينما الحاصلة على ترخيص وزارة الثقافة لأدى ذلك إلي تشجيع ودعم هذه الصناعة في مصر.

وتابع نقيب المهن التمثيلية: نحن نحارب إرهاب ونحارب فكر، ومن ثم يجب أن يكون للسينما والمسرح دور في التوعية.

أشار زكى الي أن أعرق السينمات والمسارح في شارع عماد الدين تحولت الي كافيهات، كما أوضح أن محافظة سوهاج لا يوجد بها سينما ومحافظة الأقصر لا يوجد بها سينما، مطالبا بضرورة دهم السينما والمسرح في مصر وتطبيق بعض الإعفاءات الضريبية.

وقال أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه يتم إعفاء كثير من المهرجانات والمسارح القومية من الضرائب، لافتا الي أن الضرائب العقارية تقدم الدعم الكامل للمسارح ويتم تحصيل ١٠٪؜ من التذاكر للمسرح الخاص أما المسرح القومى فهو يعتبر شبه ملغي وبالنسبة للسيرك يتم تحصيل ٥٪؜ فقط من ثمن التذاكر.

وقال فوزى إنه تم إعفاء عدد من المهرجانات منها مهرجان القاهرة، القاهرة الدولي للاغنية، القاهرة السينمائي حيث يتم عرضها علي مجلس الوزراء ويصدر قرار بإعفائها.

وأوضح فوزى أنه يتم إعفاء الحفلات والمهرجانات ذات الطابع القومي أو الدولي بعد موافقة مجلس الوزراء، والحفلات التي تقام لتحقيق نفع عام بعد موافقة وزير المالية.