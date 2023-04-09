شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الشيوخ" تبدأ مناقشة مقترح دعم مدارس المكفوفين بحضور وزير التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت لجنة التعليم مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن دعم مدارس المكفوفين بحضور ممثلي الحكومة وعلى رأسهم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وأشار "تركي" إلي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تدعم ذوي الإعاقة، مشيرا إلي أن تنسيقية شباب تولي هذا الملف اهتماما كبيرا.

وقال "تركي" :" الجمهورية الجديدة شعار صدرته القيادة السياسية إلى العالم بأسره في رؤية إستراتيجية تهدف إلى توفير كافة الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر وتطوير وتنمية جميع القطاعات التى من شأنها تحقيق رؤية 2030 , ومن أهم ما أولت القيادة السياسية إهتمامها هو تمكين ذوي الإحتياجات الخاصة وهو ما يعد إمتداد للتشريعات القوانين الموجودة والعمل على حصول هذه الفئات التي تمثل شريحة من نسيج المجتمع الوطني لكافة حقوقهم المشروعة" مضيفا :" تمثل ذلك من خلال تخصيص عام 2018 ليكون عاما لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تبنت الدولة العديد من المبادرات ومنها قادرون بإختلاف ، وتأسيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة في يوليو 2018 لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير مهاراتهم ، و مبادرة الإتاحة التكنولوجية للمواقع الحكومية والتي تهدف إلى ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات واستغلال قدراتهم الاستثنائية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر .

واوصي تفعيل والرقابة المشرفين و المجلس الإستشارى للتربية الخاصة بكل مديرية المشكل بالمادة ( 22 ) بالقرار الوزاري 291 لعام 2017 في شأن اللائحة التنظيمية لمدارس وفصول التربية الخاصة .

كما دعا إلي دعم وزيادة موازنات المحافظات التي بها مدارس لتمكنها من توفير متطلبات المدرسة والطلاب والعاملين وخصوصا مع زيادة الأسعار للمستلزمات اليومية للتعلم . دعم وزارة الاتصالات مدارس المكفوفين بالمحافظات بوضع خطة تطوير شاملة بما تحتاج إليه من أدوات لتتناسب مع التقدم التكنولوجي والتعلم عن بعد وتوفير المستلزمات الداعمة لذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة.

واقترح تفعيل بروتوكول التعاون بين كلا من وزراة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات من خلال تجهيز أجهز المعامل بالبرامج والتقنيات الداعمة لذوي الإعاقة لتمكينهم من تمنية المهارات والتعلم, وتوفير جهاز سطور البرايل لطلبة مدارس للمكفوفين ".

من جانبه رحب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بهذا المقترح، موجها الشكر إلي النائب محمود تركي علي توصياته، مؤكدا أن المناهج الورقية سوف تنتهي لاحقا، وهو الأمر الذي يدعم المقترح.

وأشار إلي أن العمل في هذا الشأن هو عمل إنساني قبل أي شيء .

بدوره قال الدكتور علاء رمضان مسئول التدريب بالمجلس التنفيذي بالأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة أن المجلس يعمل علي تدريب الأشخاص ذوي الاعاقة أو من يشرف علي تدريبهم".

وأشار إلي أنهم قاموا بتوقيع برتوكول لتمويل 150 مليون لدعم 1600 مدرسة لذوي الاعاقة وهذا الدعم وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى ، مشيرا إلي أن يعملون علي توفير جميع التطبيقات التي تدعم ذوي الإعاقة علي مستوي العالم.

ودعا النواب لزيارة مقر الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة الجديد الموجود بالعاصمة الإدارية، مضيفا:"مستعدون لتقديم الدعم لقادرون باختلاف".