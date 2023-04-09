شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بـ"الشيوخ" يرصدون مكاسب التوسع فى الاقتصادى الدائرى: المخلفات كنز كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد نواب مجلس الشيوخ، مكاسب التحول من الاقتصاد الخطي إلي الاقتصاد الدائري، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي، وعشـرين عضـو مـن الأعضـاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الاقتصاد الدائرى بما يحقق الاستفادة القصـوى مـن جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

وقال النائب حسام الخولي إن المواطن العادي ينتظر من مجلس الشيوخ كل موضوعات تخصه، والاقتصاد الدائري من الموضوعات التي تهم المواطن، مطالبا التناسق بين الحكومة لتنفيذ مشروعات الخاصة بالاقتصاد الدائري، مشيرا إلي أن وزارة المالية يجب أن يكون لها نظرة بشأن هذا الأمر .

وقال النائب حسانين توفيق:" الاقتصاد الدائري يلقي اهتماما عالمي" مشيرا إلي أن العالم استخدم 100 مليار طن من الموارد الطبيعية، وهذا يمثل عبء على العالم وخاصة مع التغيرات المناخية، مشيرا إلي أن مصر تستخدم 50% من المخالفات فى الحضر تستفيد منه لكن فى الريف نسبة الإفادة معدومة.

وقال النائب عبده أبو عيشة :" الاقتصاد الدائري مصطلح لا يزال غريب رغم أهمية لمواجهة الأزمة الاقتصادية"، مشيرا إلي أنه يعمل على زيادة الإنتاج الصناعي.

ودعا الحكومة إلي تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال تطوير التكنولوجيا والتنظيمات المتبعة، مشيرا إلي أن الاقتصاد الدائري يعمل على تحسين معيشة الإنسان من خلال تعزيز المشاركة فى إدارة المخلفات، معلنا الموافقة على طلب المناقشة العامة".

وقال النائب محمد عريبي:" تطبيق منظومة الاقتصاد الدائري يعزز المسئولية الاجتماعية وتقليل الأخطار الناجمة عن الاقتصاد التلقيدي، كما أنه يعمل على زيادة عمر المنتجات".

وبدوره قال النائب رمضان سرحان :" أوافق علي طلب المناقشة نظرا لما يتمتع به الاقتصاد الدائري".

وقالت النائبة رشا إسحاق :"الاقتصاد الدائري يعمل على البعد البيئي ويعمل علي ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل التلوث" مطالبا بالتركيز على دور المرأة فى هذا الملف، وأشارت إلي أن الاقتصاد الدائري يتطلب تعاون أجهزة الدولة، مشددا علي أن الاقتصاد الدائري يعزز النمو والصحة ويزيد من الطاقة الإيجابية".

وقال النائب عاطف علم الدين:" طلب المناقشة يعتبر صيحة للحكومة وجميع الدول تهتم بالاقتصاد الدائري" مشيرا إلي أن الأزمة الاقتصادية الدولية تدفعنا إلي الاهتمام بالاقتصاد الدائري".

وأشار إلي أنه يجب الدولة أن تقوم داخل المجمعات الصناعية بعمل محطات معالجة ، مشددا علي أهمية هذا الملف.

وقال النائب هاني العسال :" المخلفات كنز كبير لأنها تضم مواد خام ويجب أن تتحول إلي إنتاج بعمل صناعات صغيرة"، مشيرا إلى أن هناك 50 منتج يتم تصنيعه من المخلفات".

وشدد على أهمية استخدام المخلفات باعتبارها مواد خام.

وقال النائب محمد مجدي الدين بركات:" من أفضل الموضوعات التي يجب الاهتمام بها الاقتصادي الدائري"، داعيا التنسيق الكامل بين الحكومة والجهات المعنية حتى يري الاقتصاد الدائري النور، كما دعا إلي مشاركة المجتمع المدني.