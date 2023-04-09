شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: استحداث وحدة للاستثمار البيئى والمناخى فى إعادة تدوير المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه استحداث وحدة للاستثمار البيئي والمناخي، تستهدف الترويج للاستثمار في مجال البيئة، موضحة أن الهدف من هذه الوحدة هو الترويج للاستثمار في إعادة تدوير المخلفات، والسياحة البيئية والمحميات، وكذلك متابعة المصانع التي تتوافق مع الاشتراطات البيئة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لنظر طلب المناقشة العامة المُقدم من النائب طارق نصير، وعشـرين عضـو مـن الأعضـاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الاقتصاد الدائرى بما يحقق الاستفادة القصـوى مـن جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

وأشارت إلى جهود البيئة في ملف الاقتصاد الدائري، من خلال التوسع في مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى الجمهورية، فضلا عن العمل على تقليل استخدام الوقود الأحفوري، ومن ثم تقليل الانبعاثات، ضمن الملفات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية.

واعترضت " فؤاد" على ما ذكره النائب ياسر الهضيبي بأن الحكومة ودن من طين وأخرى من عجين فى مسألة مقبل أبو زعبل، وقالت: "هذا غير صحيح لأن النائب تكلم معنا من قبل والمحافظ أيضا، واستطعنا الحصول على تمويل من البنك الدولى بقيمة 50 مليون دولار من إجمالي تمويل قيمته 125 مليون دولار، وبدأنا خطة لمواجهة أزمة مقلب ابو زعبل، وستنتهي فى نهاية العام المقبل، ويجب أن نعلم بشكل جيد لأنه مقلب كبير جدا.

وحول مخلفات "الهدم والبناء"، رحبت الوزيرة بأي مستثمرين في هذا الصدد، يقوم بإعادة تدويرها وإنشاء مشروعات "الانترلوك".

وفي سياق متصل، لفتت وزيرة البيئة، إلي طرح فرص استثمارية لتقديم خدمات سياحية بالمحميات الطبيعية من خلال القطاع الخاص، مشيرة إلي النماذج في محميات رأس محمد ونبق ووادي الريان.