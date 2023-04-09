شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل وزارة الصناعة يعلن إنشاء أول منصة لتبادل المخلفات الصناعية والزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد رضا ممثل وزارة الصناعة والتجارة، إن الاقتصاد الدائري هو جزء كبير من الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلي أن الوزارة تعمل حاليا علي تحديث استراتيجية الصناعة، بحيث تكون وطنية وبمشاركة جميع الهيئات وجزء منها يكون في التصنيع الأخضر وترشيد للموارد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي، وعشـرين عضـو مـن الأعضـاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الاقتصاد الدائرى بما يحقق الاستفادة القصـوى مـن جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

وأعلن عن إنشاء أول منصة لتبادل المخلفات الصناعية والزراعية، لافتا إلي أن الوزارة تقوم خلال الفترة المقبلة بزيارة المصانع من أجل توجيهها للعمل علي تحسين استخدام المياه والموارد والمخلفات الصناعية.