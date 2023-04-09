قصف أوكراني يستهدف بيلغورود الروسية

ياسر رشاد - القاهرة - تعرضت بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا لقصف جديد، اليوم الأحد، ألحق أضرارًا بعدد من المباني السكنية، حيث قصفت القوات الأوكرانية قريتين حدوديتين، وذلك بعد استهداف قرية أخرى أمس السبت.

اقرأ أيضًا.. بيسكوف: الغرب خدع روسيا باتفاقية مينسك

وكتب حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، فياتشيسلاف غلادكوف عبر "تلجرام" أن قذائف أوكرانية أصابت مبنيين سكنيين ومستودعا في قرية فوزنيسينوفكا، ما أدى إلى تضررها دون وقوع ضحايا أو إصابات، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وقبل ذلك بقليل ذكر غلادكوف أن أضرارا لحقت بـ 4 منازل في قرية تيشينكا نتيجة استهدافها بقذائف أوكرانية، دون وقوع إصابات أيضا.

وأمس السبت أطلقت القوات الأوكرانية 12 قذيفة مدفعية على قرية أرخانغيلسكويه، ما أدى إلى نفوق عشر بقرات وتدمير جدران وسقف حظيرة الأبقار ومستودع للحبوب ومبنى مزرعة.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: