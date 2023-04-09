ماكرون يدعو الدول الأوروبية لتقليل اعتمادها على واشنطن

ياسر رشاد - القاهرة - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الدول الأوروبية لتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي خارج "الحدود الإقليمية"، مطالبًا بتجنب الانجرار إلى مواجهة بين بكين وواشنطن بشأن تايوان.

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وأضاف ماكرون خلال تصريحات نقلتها صحيفة "بوليتيكو" وعدد من الصحفيين الفرنسيين على متن طائرته عائدا من زيارة للصين استمرت ثلاثة أيام، ونشرت اليوم الأحد، إنه "يتعين على أوروبا تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة وتجنب الانجرار إلى مواجهة بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان"، مؤكدا على نظريته حول "الحكم الذاتي الاستراتيجي" لأوروبا، التي من المفترض أن تقودها فرنسا، لتصبح "قوة عظمى ثالثة"، بحسب تعبيره.

وتابع قائلا: "الخطر الكبير الذي تواجهه أوروبا هو أنها عالقة في أزمات ليست من شأننا أو أزماتنا

مما يمنعها من بناء استقلاليتها الاستراتيجية"، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وشدد ماكرون على أن الأوروبيين يجب ألا يكونوا أتباعا للولايات المتحدة في أزمات لا دخل لأوروبا بها.

بالمقابل لفت ماكرون إلى أن أوروبا زادت من اعتمادها على الولايات المتحدة في مجال الأسلحة والطاقة وبالتالي يتوجب على أوروبا الآن التركيز على تعزيز الصناعات الدفاعية الأوروبية.

كما دعا ماكرون إلى ضرورة أن تقلل أوروبا من اعتمادها على الدولار "خارج الحدود الإقليمية".

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