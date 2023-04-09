إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري بالسعودية غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إطلاق الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك غدا الإثنين.

تأتى الحملة امتداداً لرعاية خادم الحرمين لكافة جوانب أعمال الخير والإحسان والحرص على مختلف الفئات المستفيدة من العمل الخيري، تزامناً مع ما يشهده الشهر الفضيل من إقبال واسع من المحسنين.

من جانبةرفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" رئيس اللجنة الإشرافية لمنصة إحسان، الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على عظيم عنايتهما بالعمل الخيري، وما يوليانه من دعم كبير لأعمال الخير بمختلف جوانبه انطلاقاً من حرصهما واهتمامهما على تمكين وصول الدعم إلى مستحقيه وبأعلى درجات الكفاءة والموثوقية من خلال منصة إحسان، منوهاً بالدعم غير المحدود الذي تحظى منصة إحسان للعمل الخيري من سمو ولي العهد.

وقال : لقد حظيت المنصة بالمزيد من الخدمات والبرامج والمزايا التي توالى إصدارها على امتداد العام؛ بما أسهم في تمكين إيصال الدعم إلى مستحقيه وفق عمليات تبرّع آمنة وموثوقة، ووصول شريحة كبيرة من المتبرّعين إلى مجالات خيرية متنوعة بشكل سريع وسهل وبأعلى درجات الكفاءة والموثوقية.

ويأتي إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في عامها الثالث امتداداً للإقبال الكبير الذي حظيت به الحملة في عاميها الأول والثاني خلال

شهر رمضان المبارك وتمكيناً للمحسنين والموسرين والمتبرعين من تقديم تبرعاتهم بطريقة رقمية موثوقة وآمنة لمختلف الفرص والمجالات الخيرية التي تقدمها منصة إحسان؛ حيث بلغ إجمالي التبرعات التي تلقتها المنصة منذ صدور الموافقة على إنشائها ما يزيد عن 3 مليارات و300 مليون ريال من إجمالي التبرعات التي يستفيد منها أكثر من 4.8 ملايين مستفيد من مختلف المجالات الخيرية.يُشار إلى أن تكليف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بتأسيس منصة إحسان كان بموجب أمرٍ سامٍ كريم، كما تحظى بمتابعة لجنة إشرافية مكونة من 12 جهة حكومية تعمل وفق حوكمة قوية ومحكمة ضمن المساعي الوطنية الرامية إلى تمكين القطاع الخيري رقميًا؛ بما يدعم مكانة المملكة الرائدة في الخير والعطاء.ورغبةً من المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) في تسهيل التفاعل مع الحملة؛ خصصت مركز خدمة يتلقى التبرعات على مدار أيام الحملة عن طريق الرقم (8001247000)