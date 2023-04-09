روسيا تُعلن تدمير مستودع وقود كبير وتصفية 400 جندي أوكراني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تصفية نحو 400 جندي أوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة تدمير مستودعا قرب مدينة زابوريجيا يحتوي على 70 ألف طن من الوقود الذي تم تخزينه هناك لدعم عمليات الجيش الأوكراني في دونباس.

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جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية، وذكر التقرير أن الخسائر البشرية للقوات الأوكرانية بلغت أكثر من 35 جنديا على محور كوبيانسك ونحو 55 جنديا على محور كراسني ليمان و250 جنديا على محور دونيتسك، و20 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، و60 جنديا على محور خيرسون، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وتم إحباط نشاط مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين على محور كوبيانسك، واثنتين أخريين على محوري جنوب دونيتسك وزابوريجيا.

وشملت خسائر الجيش الأوكراني على المحاور الخمسة المذكورة مدافع ذاتية الحركة "غفوزديكا" (4 قطع) و"أكاتسيا" (1)، ومدفع "غياتسينت-بي"، ومدافع هاوتزر D-20 (4 قطع) وD-30 و"مستا-بي" (1)، ودبابة، إضافة إلى عدد من المدرعات والمركبات العسكرية الأخرى.

وأكد تقرير وزارة الدفاع، إصابة 98 وحدة مدفعية أوكرانية في

مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 127 منطقة، وإصابة مركز قيادة متقدم لمجموعة قوات "خاركوف" الأوكرانية.

وأفاد بتدمير مستودعين لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة تابعين للواء الدفاع الإقليمي 102 واللواء 72 الميكانيكي للقوات الأوكرانية

واعترضت القوات الروسية 10 قواذف من راجمات الصواريخ HIMARS و"سميرتش" وصاروخ تكتيكي عملياتي من طراز "غروم-2"، كما أسقطت 14 طائرة أوكرانية بدون طيار.

وكشفت الوزراة عن مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، مؤكدة تدمير 406 طائرات، و228 مروحية، و3716 طائرة بدون طيار، و415 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و593 8 دبابة ومدرعة أخرى، و1078 راجمة صواريخ، و4543 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و9387 مركبة عسكرية خاصة.

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