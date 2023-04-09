وفد إيراني يزور السعودية تحضيرًا لإعادة فتح السفارة بالرياض

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الأحد، بأنّ الوفد الفني الإيراني المعني بالتحضير لإعادة فتح السفارة الإيرانية في الرياض سيزور السعودية هذا الأسبوع للتجهيز لفتح السفارة.

اقرأ أيضًا.. فريق سعودي يصل طهران لبحث إعادة افتتاح ممثليات ديبلوماسية

يأتي هذا بعد عقد اجتماع بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني في بكين في وقت سابق في أول لقاء رسمي من نوعه منذ أكثر من 7 سنوات، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وجاءت التطورات أيضا بعد اتفاق تم التوصل إليه بوساطة صينية لاستئناف العلاقات

بين البلدين.

وذكرت الوكالة الإيرانية: "سيزور الوفد الفني الإيراني سفارة طهران في الرياض وسيجري ترتيبات لإعادة فتح السفارة الإيرانية في السعودية".

وأشارت وزارة الخارجية السعودية إلى أن مسؤولين زاروا إيران لمناقشة إجراءات إعادة فتح البعثات الدبلوماسية للمملكة في إيران.

وقالت وكالة أنباء الطلبة "زار الوفد السعودي السفارة السعودية في طهران هذا الصباح".

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا