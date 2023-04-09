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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر اليوم في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر اليوم في الدوري الانجليزي، يحتضن ملعب "أنفيلد"، مباراة ليفربول ضد أرسنال مساء اليوم الاحد، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023.

موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال والقنوات الناقلة

تذاع مباراة ليفربول ضد أرسنال في قمة الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

“تجد المباراة أسفل الصفحة”

يتصدر فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 72 نقطة وبفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، لكن لا يزال هناك جولة مؤجلة للسيتيزنز فيما يأتي ليفربول في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

يخوض فريق أرسنال مباراة اليوم، بحثًا عن عن الفوز التاسع على التوالي في بطولة الدوري الإنجليزي، بعد أن حقق 8 إنتصارات متتالية أخرها إكتساح ليدز يونايتد برباعية مقابل هدف في الجولة الـ 29 من مسابقة البريميرليج.

ومنذ السقوط أمام مان سيتي بنتيجة 1-2، في الجولة الـ 12 المؤجلة من الدوري الإنجليزي، لم يخسر أرسنال في المسابقة حتي الأن.

يستهدف فريق المدفعجية بقيادة ميكيل أرتيتا، تحقيق الفوز على ليفربول، من أجل مواصلة البقاء على رأس جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، والهروب من الملاحقة المستمرة للسيتي.

يتطلع ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، إلي عدم الإخفاق في أي مباراة قادمة بالدوري الإنجليزي، حيث يتبقي لأرسنال 9 جولات على تحقيق حلم لقب البريميرليج الغائب عن خزائن النادي منذ الحصول على في موسم 2003-2004.

مباراة ليفربول ضد أرسنال

في المقابل، يسعي ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، إلي العودة للإنتصارات في الدوري الإنجليزي، بعد الفشل في تحقيق أي فوز خلال أخر 3 جولات بالمسابقة المحلية.

خسر ليفربول أمام بورنموث 0-1 في الجولة الـ 27 من مسابقة البريميرليج، ثم سقط 1-4 أمام مانشستر سيتي في الجولة الـ 28، وتعادل سلبيًا أمام تشيلسي في الجولة الـ 29.

ولم يفقد فريق ليفربول الأمل في إنهاء موسم الدوري الإنجليزي بالمربع الذهبي، من أجل حجز مقعدًا في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

ويبتعد فريق ليفربول عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بـ 10 نقاط.

يأمل ليفربول في الخروج من الموسم الحالي، بضمان مقعدًا أوروبيًا في اليوروبا ليج الموسم المقبل، إن لم يستطيع اللحاق بدوري أبطال أوروبا، خاصة وأنه يستعد للخروج بموسم صفري دون تحقيق أي لقب على المستوي المحلي والأوروبي.