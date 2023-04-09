شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي ، بعد فوزه الكبير على فريق توتنهام الأسبوع الماضي، يتطلع فريق آرسنال إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وسيكون الفريق على موعد مع تحدي صعب حين يحل ضيفًا على فريق ليفربول في ملعب "أنفيلد"، في مباراة تعتبر قمة الجولة الـ 30 من المسابقة.

يدخل فريق آرسنال المباراة بمعنويات عالية بعد تحقيقه سبعة انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي، وهو ما يجعله المرشح الأبرز للفوز في المباراة المرتقبة، ولا يزال الفريق يتمتع بفارق كبير عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 64 نقطة.

ومن المتوقع أن يستمر فريق آرسنال في تحقيق النتائج الإيجابية في المباريات القادمة، والحفاظ على مكانه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. وستكون مباراة اليوم مؤشرًا هامًا لقوة الفريق وقدرته على تحقيق الانتصارات في المواجهات الصعبة.

ونستعرض لكم 9 حقائق قبل مواجهة ليفربول وأرسنال في "بريميرليج":

- يورجن كلوب على بُعد فوز وحيد لتحقيق 100 انتصار بالدوري في ملعب "آنفيلد" كمدرب لليفربول، وتحقق هذا الرقم من قبل توم واتسون وبيل شانكلي وبوب بيزلي فقط.

- تم تسجيل 180 هدفًا في مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز بين الناديين، وهو أكبر عدد من الأهداف تشهده مباراة تجمع فريقين في البطولة.

- لم يكن هناك سوى تعادل واحد دون أهداف في المواجهات الـ45 الأخيرة في الدوري، والتي جاءت في عام 2015 على ملعب الإمارات.

- فقط روبي فاولر (12) سجل أهدافًا لليفربول ضد آرسنال في جميع المسابقات أكثر من روبرتو فيرمينو (10).

- سجل فيرمينو 10 أهداف في 14 مباراة بالدوري، ولم يسجل أي لاعب من ليفربول المزيد ضد آرسنال في تاريخ الدوري.

- سجل ديوجو جوتا سبعة أهداف ضد أرسنال، وهو أكبر عدد يسجله ضد أي فريق بقميص ليفربول، بمتوسط هدف كل 73 دقيقة.

- في آخر تسع مباريات في آنفيلد مع آرسنال، سجل ليفربول ثلاثة أهداف على الأقل في ثمانية منهم، وسجل هدفين في المباراة الآخرى.

- في 14 مباراة سابقة في الدوري أمام أرسنال، حقق كلوب تسعة انتصارات وثلاثة تعادلات وهزيمتين فقط.

- 9 من أصل 10 هاتريك سجلها ليفربول ضد آرسنال جاءت على ملعب آنفيلد.