شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون اليوم في الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نتيجة مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون اليوم في الدوري الانجليزي

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون اليوم في الدوري الانجليزي، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لمواجهة ساوثهامبتون ضمن لقاءات الجولة التاسعة والعشرون من منافسات الدوري الانجليزي والتي تقام مساء اليوم السبت على ملعب ساينت ماري في السادسة ونصف مساء.

موعد مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون في الدوري الانجليزي والقناة الناقلة

وتنقل المباراة على قناة bein sports preieum hd 1 المالكة لحقوق مباريات الدوري الانجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

حقق مانشستر سيتي الفوز على ليفربول برباعية مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثامنة والعشرون من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.

ويتصدر أرسنال المحترف ضمن صفوفه محمد النني لاعب منتخب مصر، جدول الترتيب برصيد 72 نقطة من 29 مباراة، ويلاحقه مانشستر سيتي برصيد 64 نقطة من 28 مباراة، بينما يعاني ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح قائد منتخب كصر، في المركز الثامن برصيد 43 نقطة ويأمل في اللحاق بركب الأربعة الأوائل لضمان مقعد مؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويأمل مانشستر سيتي الذي توج باللقب في الموسمين الماضيين، في تشديد الخناق على آرسنال، وتقليص الفارق معه إلى 5 نقاط فقط ولو بصورة مؤقتة خلال اللقاء الذي سيقام اليوم.

ينتظر مانشستر سيتي تعثر أرسنال بالتعادل مع ليفربول في ملعب "أنفيلد" غدًا الأحد ليتقلص الفارق الفعلي إلى 3 نقاط فقط في حال فوز حامل اللقب بمباراته المؤجلة، ليستقبل المتصدر هذا الشهر لإزالة فارق النقاط الثلاث والانقضاض على الصدارة.

وعاد مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، النرويجي هالاند، لتدريبات فريقه، بعد شفاءه من إصابة تعرض لها في الفخذ، وذلك قبل أسبوع من مواجهة بايرن ميونخ الألماني في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وغاب هالاند عن مباراتين مع منتخب بلاده النرويج في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024، وكذلك عن المباراة التي اكتسح فيها مانشستر سيتي ضيفه ليفربول 4-1 بسبب الإصابة.

وسجل هالاند 42 هدفًا في كل البطولات مع مانشستر سيتي منذ انضمامه للفريق الصيف الماضي قادمًا من بوروسيا دورتموند.

وقد يشارك هالاند في المباراة المقبلة لفريقه في الدوري الإنجليزي أمام ساوثهامبتون متذيل الترتيب، وذلك قبل المواجهة الأولى مع بايرن ميونخ، فيما تقام مباراة الإياب بعد أسبوع، كما أن مانشستر سيتي سيستضيف أرسنال متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي في أبريل الجاري.

مدرب مانشستر سيتي: لست في مأمن من الإقالة

من جانبه، أكد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بيب جوارديولا، أنه حتى هو ليس بمأمن من الإقالة، في الوقت الذي أصبحت فيه التطلعات في أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم كبيرة.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن 12 مدربًا رحلوا عن مناصبهم في الدوري الممتاز هذا الموسم، مع احتساب قرار جراهام بوتر بمغادرة برايتون إلى تشيلسي، وقال جوارديولا، إن الثقافة في إنجلترا قد تغيرت.

وقال جوارديولا: "النتائج مهمة ولكن إذا كانت الخطة تعمل بشكل جيد، في هذه البلد حينما كنت أصغر قليلا كانت الأندية تحتفظ بالمدربين لفترة أطول، اليوم مع وجود ملاك مختلفين والكثير من الضغط والاستثمار في جانب واحد، أتفهم ذلك".

وأضاف: "الجميع يعانون من الكثير من الضغوطات، المدرب والإدارة، الجماهير تثق في التغيير لأنهم يرغبون في أن يكونوا أفضل، في بعض الأحيان يحدث ذلك وفي أحيان أخرى لا يحدث، كل المدربين يعرفون إنه إذا لم يحدث ذلك فهم في خطر".

وبسؤاله عن أنه تجنب الإقالة من خلال معرفة الوقت المناسب الذي سيغادر فيه الفريق قال جوارديولا: "سأخبرك بسر، نحن نفوز بالمباريات وإذا لم يحدث ذلك ستتم إقالتي، لم يحدث ذلك لي لأننا فزنا بالعديد من المباريات خلال تلك السنوات".