شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية النائبة نهى زكي تسأل الحكومة عن الحوافز المقدمة لتشجيع مشروعات الاقتصاد الدوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سألت النائبة نهى زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن خطط الحكومة بخصوص تضمين التحول الاقتصاد الدائري في الاستراتيجيات القطاعية، وجهود التوعية المجتمعية به، والحوافز المقدمة لتشجيع مشروعات الاقتصاد الدوار الى جانب جهود التعاون مع الأطراف الدولية الشريكة لنقل التكنولوجيا اللازمة للتحول الى الاقتصاد الدوار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

وقالت إن مفهوم الاقتصاد الدائري ليس بالجديد فقد ظهر كنموذج قابل للتطبيق في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي، وخطت دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا خطوات جادة فيه .

وأضافت النائبة نهى زكي" مع تزايد الاستهلاك ومحدودية الموارد إلى جانب تدهور النظم البيئة وتداعيات التغيرات المناخية فان استمرار النظم الاقتصادية بشكلها التقليدي الحالي سيهدد باستنزاف الموارد الطبيعية وستتحول البيئة إلى مكب كبير للنفايات الأمر الذى يهدد الإنسان والتنوع البيولوجي

وقالت النائبة نهى زكي: وبالتالي فإن نموذج الاقتصاد الدائري / الدوار يعد نموذجاً يجب تشجيعه والعمل على التحول اليه لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قليلة التأثيرات السلبية على البيئة ، وهو ما يتماشي مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 واستراتيجية التغيرات المناخية 2050 .