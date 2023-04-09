شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: شركات تدوير المخلفات تصدر إلى 57 دولة فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الاقتصاد الدائري يستهدف تعظيم الاستفادة من استرداد واستغلال الموارد، لافتاً إلي أن شركات من القطاع الخاص تعمل في الاقتصاد الدائري وإدارة المخلفات وتحديدا "الكرتون"، والآن تقوم بالتصدير إلى 57 دولة في العالم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لنظر طلب المناقشة العامة المُقدم من النائب طارق نصير، وعشـرين عضـو مـن الأعضـاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الاقتصاد الدائرى بما يحقق الاستفادة القصـوى مـن جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

وأضاف خالد قاسم أن هناك استراتيجية للمخلفات ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 تتضمن 3 برامج مهمة منها برنامج البنية التحتية بالتعاون مع عدة وزارات وجهات مصرية لإزالة التراكمات للمخلفات وإنشاء المحطات الوسيطة وإنشاء مصانع المخلفات وإنشاء مدافن.

وأشار "قاسم"، إلي أن هناك 216 مشروعا لتدوير المخلفات بتكلفة 8.5 مليار جنيه وهناك مشروعات إنتاج الطاقة من المخلفات بتكلفة 9 مليارات جنيه، منوها بخطط إنشاء مصانع جديدة للاستفادة من المخلفات الصلبة لتعظيم الصناعة التحويلية وتحويل المخلفات إلي طاقة باستخدام تكنولوجيا حديثة ومحارق نظيفة بتكنولوجيا حديثة لا تصدر عنها انبعاثات.

وأوضح "قاسم" أن نسبة التدوير 5% وتساعد على توفير الموارد المصرية وتعظيم الاستفادة منها وتقليل الاعتماد على الفحم وتخفيض حجم المخلفات وبيئيا تقليل الانبعاثات الكربونية.