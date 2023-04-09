شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق عبد المنعم التراس يلقى أول كلمة له تحت قبة مجلس الشيوخ.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقي الفريق عبد المنعم التراس عضو مجلس الشيوخ، أول كلمة له اليوم خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي، وعشـرين عضـو مـن الأعضـاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الاقتصاد الدائرى بما يحقق الاستفادة القصـوى مـن جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

وقال "التراس":" الحقيقة ليس المفروض أتكلم أول جلسة، ولكن نظرا لأهمية الموضوع فقد كنت مشارك ضمن المجموعة التي عملت علي ملف إدارة المخلفات الصلبة"، مشيرا إلي أن هذا الموضوع به تكامل وتناصح.

وأشار الفريق عبد المنعم التراس إلي أن هذا الأمر يعمل فيه جهات كثيرة وتتعاون جميعا تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسى، موجها الشكر لوزارة البيئة والتنمية المحلية وجميع الأجهزة، وقد حدثت فيه جهود كبيرة وأثره أصبح موجود فى الشارع".

وأكد أن مصر تمتلك كوادر فنية وخبرات متراكمة للعمل في الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدوار، موضحا أنه كان من ضمن اللجنة الوزارية التي زارت ألمانيا للإطلاع علي الاقتصاد الدوار، مشيرا إلي أن ألمانيا أصبحت نموذج ناجح بعد العمل في هذا الملف منذ 20 سنة".

وأشار إلي أن مصر استطاعت إنتاج منتجات وتم استخدامها في حياة كريمة، مختتما كلمته بالدعاء أن يوفقه الله سبحانه وتعالى فى العمل داخل مجلس الشيوخ".