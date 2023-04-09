شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: لدينا بيئة محفزة للاستثمار الخاص لإنشاء مصانع تدوير المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على الجهود المبذولة من الحكومة متكاملة من أجل منظومة المخلفات، مشيرة إلي وضع الوزارة آليه إرشادية للجمع وتدوير المخلفات ونظافة الشوارع، لتكون أمام بصر المحليات عند الطرح، وعقد محافظة القاهرة في هذا الصدد تتضمن مؤشرات يمكن في ضوئه المحاسبة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لنظر طلب المناقشة العامة المُقدم من النائب طارق نصير، وعشـرين عضـو مـن الأعضـاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الاقتصاد الدائرى بما يحقق الاستفادة القصـوى مـن جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

وقالت ياسمين فؤاد، إن إنشاء أول مدفن استغرقت سنة ونصف، لكن حاليا لدينا 28 مدفنا و89 محطة وسيطة، والجهود المحققة علي أرض الواقع تكن موجودة منذ 5 سنوات، لكننا لم ننتهي بعد، حيث تستغرق منظومة المخلفات من 10 إلي 15 سنة للانتهاء منها تماما.

وأشارت وزيرة البيئة، إلي مصانع معالجة وتدوير المخلفات التي أنشأتها الحكومة، لافتة إلي أن الحكومة لن تستمر في إنشاء هذه المصانع لتبدأ في الطرح للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، مدعما ببيئة تشريعية ومناخ داعم، حيث كان لابد من أن تقدم الحكومة "موديل" علي حد وصفها من خلال إنشائها للمصانع فضلا عن تهيئة البيئة التشريعية وإنشاء المدافن والمحطات الوسيطة.

وتعقيبا عن تساؤل النائب أكمل نجاتي عن تفعيل "العلامة الخضراء"، أوضحت ياسمين فؤاد، أنه لم يتم تفعيلها بعد حيث يتعلق بالأمر اشتراطات تعنى بها وزارة التجارة والصناعة، إلا أنه تم العمل علي خط موازي ممثلا في إطلاق موقع إلكتروني يتضمن كافة المنتجات صديقة البيئة.

ونوهت "فؤاد" إلي الجهود المبذولة في المخلفات الإلكترونية، من خلال تأهيل شركات إعادة تدوير هذا النوع من المخالفات فضلا عن إطلاق ابلكيشن داعم بحيث يحصل المواطن علي قسائم شراء مقابل مخلفاته الإلكترونية.