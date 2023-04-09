شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أكمل نجاتى يقترح وضع علامة للمنتجات الصادرة من الاقتصاد الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سؤالا للحكومة ممثلة في وزارة البيئة، عن حجم المصانع التي حصلت على العلامة الخضراء خلال الـ3 سنوات الماضية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي، وعشـرين عضـو مـن الأعضـاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الاقتصاد الدائرى بما يحقق الاستفادة القصـوى مـن جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

وقال النائب أكمل نجاتي: يوجد مجموعة من الرسائل والتساؤلات قانون رقم 202 لسنة 2020 تحدث عن العلامة الخضراء فكم مصنع حصل علي هذه العلامة خلال 3 سنوات".

ودعا "نجاتي" وجود مجموعات كبيرة من الحوافز المالية والضريبية لتتوسع فى الاقتصاد الدائري، مقترحا أن يتم وضع إستراتيجية للاقتصاد الدائري وضع علامة للمنتجات الصادرة من الاقتصاد الدائري والعمل على تصدير هذه المنتجات من أجل التشبيك مع السوق العالمي".