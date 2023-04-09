انت الان تتابع خبر الاطاحة بمتهمين وضبط كيلو غرام من مادة الكرستال في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة توصلنا اليها والمتضمنة بوجود مجرم خطير يتاجر بالمواد المخدرة، شكل فريق عمل وبعد التأكد من المعلومات تم تنفيذ واجب نوعي والقاء القبض على متهم بحوزته 1 كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة في محافظة بغداد وضبطت اصوليا".وأضافت، أن "مفارزنا وبعملية اخرى، تمكنت من القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة 28 مخدرات في محافظة ديالى".

وأتم البيان: "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اصوليا".