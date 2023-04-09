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صدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب المرسوم الأميري، فإن التشكيل الجديد للحكومة الكويتية جاء كالآتي:

طلال خالد الأحمد الصباح - نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية ووزيراً للدفاع بالوكالة.

- خالد علي محمد الفاضل- نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء.


- بدر حامد يوسف الملا - نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير دولة لشئون مجلس الأمة.

- فهد علي زايد الشعلة - وزير دولة لشئون البلدية ووزير دولة لشئون الاتصالات.

- عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيرا للإعلام ووزير دولة لشئون الشباب.

- أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة

- أماني سليمان عبد الوهاب بوقماز وزيراً للأشغال العامة.

- حمد عبد الوهاب حمد العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي

- سالم عبد الله الجابر الصباح وزيرا للخارجية.

- مي جاسم محمد البغلي وزيراً للشئون الاجتماعية وشئون المرأة والطفولة.

- عامر محمد علي محمد وزيراً للعدل ووزيرا للأوقاف والشئون الإسلامية.

- مطلق نايف عمر أبو رقبة العتيبي وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشئون الإسكان.

- محمد عثمان محمد العيبان وزيرا للتجارة والصناعة.

- مناف عبد العزيز اسحق الهاجري وزيراً للمالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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