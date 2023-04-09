انت الان تتابع خبر صدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة والان مع التفاصيل
طلال خالد الأحمد الصباح - نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية ووزيراً للدفاع بالوكالة.
- خالد علي محمد الفاضل- نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء.
- بدر حامد يوسف الملا - نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير دولة لشئون مجلس الأمة.
- فهد علي زايد الشعلة - وزير دولة لشئون البلدية ووزير دولة لشئون الاتصالات.
- عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيرا للإعلام ووزير دولة لشئون الشباب.
- أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة
- أماني سليمان عبد الوهاب بوقماز وزيراً للأشغال العامة.
- حمد عبد الوهاب حمد العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي
- سالم عبد الله الجابر الصباح وزيرا للخارجية.
- مي جاسم محمد البغلي وزيراً للشئون الاجتماعية وشئون المرأة والطفولة.
- عامر محمد علي محمد وزيراً للعدل ووزيرا للأوقاف والشئون الإسلامية.
- مطلق نايف عمر أبو رقبة العتيبي وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشئون الإسكان.
- محمد عثمان محمد العيبان وزيرا للتجارة والصناعة.
- مناف عبد العزيز اسحق الهاجري وزيراً للمالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.