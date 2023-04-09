انت الان تتابع خبر بعد هجوم محمد فؤاد عليه.. أول تعليق من محمد هنيدي (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - "أغير منك أنت يا هنيدي.. عيب اتقي الله.. ده أنت هتتسأل قدام ربنا على كل ده"، هكذا رد محمد فؤاد خلال ظهوره في "العرافة" على تصريحات سابقة لـ محمد هنيدي، عندما قال إن: "هناك بعض الشوائب في علاقتي مع محمد فؤاد".واستعاد محمد فؤاد، كواليس تعاونه السينمائي مع محمد هنيدي، حيث قال: "أنا كنت بصحيك يا هنيدي من النوم عشان التصوير، ده أنت عرفت الالتزام لما أنا زعلت منك عشان تلتزم في الشغل والمواعيد".

وتابع: "أنا كنت بحذف إفيهات من عندي وأقدمها له يقولها هو من غير حقد أو طمع.. إحنا عملنا الفيلم ده علشان نحب بعض.. مش علشان نطلع نقول الكلام ده عن بعض.. أنا مش غيران منه ولا غيره".



وبعد ساعات من تصريحات محمد فؤاد، نشر محمد هنيدي، فيديو عبر صفحته على "فيسبوك"، من حلقة قديمة له مع وفاء الكيلاني، حيث كانت تتحدث معه عن جماله والاحتفاظ بشبابه مهما كبر في السن، حيث علق على هذا المقطع، بقوله: "أنا مش بحسدك.. أنا بحقد عليك بس".