انت الان تتابع خبر انخفاض أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بغداد – البورصة:
146,100
السعر في الصيرفات:
السعر في أسواق إقليم كردستان:
وكانت أسعار الصرف في بغداد وإقليم كردستان صباح اليوم على النحو التالي:
بغداد – البورصة:
السعر في الصيرفات
إقليم كردستان:
في وقت سابق، اعلن البنك المركزي العراقي تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.
146,100
السعر في الصيرفات:
145,500
146,500
السعر في أسواق إقليم كردستان:
144,500
وكانت أسعار الصرف في بغداد وإقليم كردستان صباح اليوم على النحو التالي:
بغداد – البورصة:
147,700
السعر في الصيرفات
147,250
148,250
إقليم كردستان:
147.500
في وقت سابق، اعلن البنك المركزي العراقي تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.