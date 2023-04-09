انت الان تتابع خبر انخفاض أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية والان مع التفاصيل

146,100

السعر في الصيرفات:



145,500

146,500

السعر في أسواق إقليم كردستان:



144,500

وكانت أسعار الصرف في بغداد وإقليم كردستان صباح اليوم على النحو التالي:



بغداد – البورصة:



147,700

السعر في الصيرفات



147,250

148,250

إقليم كردستان:



147.500

في وقت سابق، اعلن البنك المركزي العراقي تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.

