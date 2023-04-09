شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "خليفة الإنسانية": في يوم زايد للعمل الخيري الإمارات بقيادة محمد بن زايد تواصل مسيرة العطاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بمناسبة "يوم زايد للعمل الإنساني" الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، الموافق لذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" على مواصلة السير على نهجه في ظل قيادة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية محمد حاجي الخوري، إنه "بتوجيهات وبمتابعة مباشرة من نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تواصل المؤسسة ومنذ تأسيسها عام 2007 في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان العطاء الإنساني داخل وخارج الدولة وتعمل على ترجمة أقوال قيادتنا الرشيدة إلى أفعال تمت ترجمتها على أرض الواقع من خلال مشاريع إغاثية وتنموية وصلت إلى 107 دول حول العالم.



وأضاف " تخليدًا لاسم القائد والمؤسس "زايد" قامت المؤسسة بتمويل إنشاء مبنى الشيخ زايد بالتعاون مع جامعة تكساس ودعم "مركز أم دي أندرسون لمكافحة أمراض السرطان بمدينة هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي افتتح في أبريل(نيسان) 2016، حيث مثل وما زال يمثل للآن إحدى ثمار إقامة الشراكات الإنسانية والتنموية التي تخدم البشرية وتقدم أعمالًا وإنجازات ونتائج في العديد من القطاعات الحيوية، ومن أهمها القطاع الصحي".



وأكد الخوري ضرورة إحياء المناسبة وفاءً وتخليدًا لإرث القائد المؤسس، وتأكيدًا على مواصلة نهجه في العطاء ومد يد العون لجميع الدول والشعوب دون تمييز أو تفرقة، حيث يعتبر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله" رمزًا للعطاء الذي لا ينتهي برحيله بل تجده حاضرًا في الخير الذي زرعه وأثمر ويثمر في العديد من البلدان حول العالم