شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية عمرو عزت يوجه تساؤلات للحكومة بشأن التحول إلى الاقتصاد الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه منذ عام 2016 تطالعنا الحكومة وتحدثنا عن الاقتصاد الدائرى، كما أنها تحدثنا عن أهميته وانعكاس نتائجه علي الدولة الوطنية المصرية وشعبها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي، وعشـرين عضـو مـن الأعضـاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الاقتصاد الدائرى بما يحقق الاستفادة القصـوى مـن جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

وأشار "عزت":" الحكومة منذ عام 2016 تحدثنا عن أنه لن يمر عام 2030 إلا تكون الدولة قد تحولت من الاقتصاد الخطي إلي الاقتصاد الدائري" متسائلا: هل الحكومة لديها استراتيجية وخطة واضحة للتحول من الاقتصاد الخطي إلي الاقتصاد الدائرى".

وأضاف: "الحكومة منفصلة عن الواقع وتهدر الإستراتيجية الوطنية التي يدعو لها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإذا كانت الحكومة لديها خطة وإستراتيجية واضحة للتحول من الاقتصاد الخطي إلي الاقتصاد الدائري، وإن كنت أشك فى ذلك فهل انتبهت الحكومة إلي عوائق انتشار الاقتصاد الدائري وهل أيضا انتبهت الحكومة لخلق بيئة خاصة بشأن الاقتصاد الدائرى.