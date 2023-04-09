شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة: تدوير القمامة سيوفر لمصر سنويا 360 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل اول مجلس الشيوخ، أهمية الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات لما له من أهمية كبري، مشيراً إلي أن هناك تجارب ناجحة لدول كبرى في هذا الشأن، وأصبحت نعمه بعد أن كانت نقمة وحققت من ورائها عوائد كبيرة جدا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، المنعقدة اليوم والمخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي، وعشـرين عضـو مـن الأعضـاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصـوى مـن جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

وأضاف "أبو شقة"، أن تدوير القمامة من شأنه أن يوفر علي مصر سنويا 360 مليار جنيه، وذلك بناء علي دراسات معتمدة في هذا الخصوص، داعيا إلي أهمية إنشاء شركات متخصصة في هذا الشأن والاهتداء بالتجربة الألمانية التي حققت مصدر دخل.

ولفت "أبو شقة"، إلي أن هذه القضية لها اهتمام خاص ليس في مصر فقط، بل في بلدان كثيرة كان لها تجارب، وأسفرت عن نتائج في غاية الأهمية، لا سيما التجارية الألمانية والهندية بخصوص الاقتصاد الدائري.

ونوه "أبو شقة" إلي أن حجم القمامة من المخلفات الصلبة في مصر يصل إلي 21 مليون طن سنويا بما يعادل 58 ألف طن يوميا، ولا يتعدى التدوير 20% منها، وكذا تبلغ المخلفات زراعيه 52 مليون طن سنويا وما يعاد تدويره 15 % فقط، وهي نسب قليلة جدا، في حين أن فوائدة كبيرة من الطاقة.

من جانبه، أكد النائب طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي ومقدم طلب المناقشة العامة على المجهود الكبير الذي يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسي في القضاء علي العشوائيات، مقترحا أن يتم إعادة تدوير الأطنان الهائلة من الرمال والطوب في مشروع "الانترلوك".

وقال "نصير"، إن مشروع صناعة "الانترلوك" من مخلفات البناء، سيوفر الكثير علي الدولة، وقد سبق وتم عرضة لكنه يحتاج إلي مزيد من اهتمام الحكومة، متسائلا عما إذا كان هناك اشتراك علي المصانع التي يجري تقنينها حول ماكينة التدوير.