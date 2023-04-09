شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم التراس يؤدى اليمين الدستورية بعد تعيينه عضوا بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى عبد المنعم إبراهيم البيومى التراس، اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ وذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 122 لسنة 2023 بتعيينه فى مجلس الشيوخ بعد وفاة النائب مصطفى كامل السيد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسى تعيين عبد المنعم إبراهيم البيومى التراس عضوا بمجلس الشيوخ بعد وفاة المرحوم مصطفى كامل السيد عضو مجلس الشيوخ.

وتمنى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ التوفيق والسداد للنائب عبد المنعم التراس مهنئا إياه بعد تعيينه عضوا بالمجلس.