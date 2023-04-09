شكرا لقرائتكم خبر عن تهنئة من رئيس مجلس الشيوخ بذكرى العاشر من رمضان وأحد الشعانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، جموع الشعب المصري، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان وأحد الشعانين.

وقال "عبد الرازق" فى بداية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد: "نعيش هذه الأيام في رحاب ذكرى حرب العاشر من رمضان المجيدة، حرب تحرير الأرض واسترداد الكرامة، التي عبر فيها أبطالنا من رجال القوات المسلحة قناة السويس، وحطموا خط بارليف، وحرروا جزءًا غاليًا من أرض مصر ، مما مهد لتحرير كامل الأرض المغتصبة، ولسلام عادل ودائم ، فخالص التحية لرجال القوات المسلحة الأوفياء ، و التهنئة للشعب المصرى العظيم والرئيس عبدالفتاح السيسى بهذه المناسبة".

وأضاف: "كما يتواكب أيضًا مع انعقاد هذه الجلسة احتفال الإخوة أقباط مصر بأحد الشعانين اليوم، ثم عيد القيامة المجيد الأحد المقبل، فباسمي وباسمكم جميعًا أتقدم لهم بالتهنئة وأطيب التمنيات بعيد سعيد عليهم وعلى كل المصريين".