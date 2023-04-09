20 سفينة صينية وتايوانية وجهًا لوجه في مضيق تايوان

ياسر رشاد - القاهرة - خيم التوتر الأمني إلى جانب السياسي على مضيق تايوان، اليوم الأحد، في ظل المناورات التي تنفذها الصين لليوم الثاني على التوالي، وفي آخر التطورات، تواجهت نحو 20 سفينة عسكرية صينية وتايوانية وجهًا لوجه بالقرب من الخط الأوسط للجزيرة.

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فقد أكد مصدر مطلع أن نحو 20 سفينة عسكرية، منها نحو عشر سفن صينية وعشر سفن تايوانية، تتواجد وجها لوجه بالقرب من الخط الأوسط لمضيق تايوان، في محاكاة لمناورات عسكرية صينية تهدف لضرب أهداف داخل جزيرة تايوان.

كما أضاف المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الصين أجرت محاكاة لشن هجمات على أهداف عسكرية أجنبية قبالة الساحل الجنوبي الغربي لتايوان، اليوم، وفق ما نقلت رويترز.

وكانت الصين بدأت منذ يوم السبت تدريبات في مضيق تايوان على "تطويق كامل" للجزيرة، وفق ما ذكر التلفزيون الحكومي، في اليوم الأوّل من تلك المناورات العسكرية التي ستستمرّ حتّى الاثنين.

فيما أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، بوقت سابق، اليوم الأحد، أن الصين تواصل تدريباتها العسكرية وأرسلت عدة طائرات، مضيفة أنها رصدت 9 سفن حربية و58 طائرة صينية حول الجزيرة في اليوم الثاني من المناورات، مشددة على أنها تراقب الأنشطة الصاروخية الصينية، وأن قواتها الجوية على درجة عالية من اليقظة.

أتت تلك التدريبات بعد يوم من عودة رئيسة تايوان تساي إينغ وين من زيارة إلى أميركا، أغاظت بكين، ودفعتها إلى استنكارها مراراً.

وتنظر الصين باستياء إلى التقارب الجاري منذ سنوات بين السلطات التايوانيّة وواشنطن التي تُقدّم للجزيرة دعمًا عسكريًّا مهمًّا رغم عدم وجود علاقات رسميّة بينهما.

لاسيما أن بكين تعتبر تايوان البالغ عدد سكّانها 23 مليون نسمة جزءًا لا يتجزّأ من أراضيها، ولم تتمكّن بعد من إعادة توحيدها مع بقيّة أراضيها منذ نهاية الحرب الأهليّة الصينيّة في 1949.

يشار إلى أن واشنطن كانت قطعت العلاقات الدبلوماسية مع تايبيه عام 1979 من أجل إقامة علاقات مع بكين، لكنها ملزمة بموجب القانون بتزويد الجزيرة بوسائل الدفاع عن نفسها، ما يستفز السلطات الصينية التي أكدت أكثر من مرة أنها عازمة على ضم الجزيرة وبالقوة إن لزم الأمر.

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