900 مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحم نحو 900 مستوطن، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة منذ الساعة السابعة صباح اليوم بتوقيت القدس المحتلة، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

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وانتهت فترة الاقتحامات الإسرائيلية المخصصة لدخول المستوطنين لباحات المسجد الأقصى وبعد الاقتحام أغلقت قوات الاحتلال باب المغاربة، وهو الباب الرئيسي الذي يدخل منه المستوطنين، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

واتسمت الأمور بالهدوء الذي يشوبه الحذر، ولم تُسجّل أية أحداث استثنائية منذ صباح اليوم، ويبدو أن التصعيد الذي وقع خلال الفترة الأخيرة يمكن القول بإنه غيّر من معادلة الردع، حيث لم تحاول الشرطة الإسرائيلية إخراج المعتكفين بالقوة، ووقعت بعض المناوشات أمام باب السلطة من قبل المرابطين المبعدين الذين حاولوا

الوصول للحرم لأداء الصلوات.

وأغلقت قوات الاحتلال بعض الشوارع في القدس المحتلة، خاصة المنطقة الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك، وتم وضع حواجز أمنية من أجل تمكين أكبر عدد من المستوطنين من الوصول إلى ساحة حائط البراق.

كما تم تمديد الإغلاق المفروض على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة حتى ليلة الأربعاء المقبل، حتى انتهاء عيد الفصح اليهودي، فيما توجد توصيات أمنية بألا يُسمح باقتحام المسجد الأقصى خلال الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان.

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