ألمانيا.. اندلاع حريق ضخم وتحذير من مواد سامة في الهواء (شاهد)

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشرطة في ألمانيا، اليوم الأحد، عن اندلاع حريق في منشأة تخزين في مدينة هامبورج، فيما حذرت من تسبب الحريق بنشر مواد سامة في الهواء.

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ولا يزال من غير الممكن تحديد مدى خطورة الوضع، بينما تتحرك سحابة من الدخان في اتجاه وسط المدينة، وفقًا لرويترز.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم إجلاء حوالي 140 شخصًا من المناطق المجاورة، مؤكدًا أن الشرطة وسلطات الإطفاء تجري حاليا تقييما للوضع.

ووقع الحريق في روتنبورغ سورت، على بعد بضعة كيلومترات جنوب شرق وسط هامبورغ، حسب

ما أفادت السلطات في ألمانيا.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن السماء أظلمت نتيجة لذلك لكن الطقس جعل من الصعب تحديد كمية الدخان والسحب.

وطالبت السلطات الألمانية المواطنين بأخذ الحيطة والحذر، وإغلاق النوافذ والأبواب وإغلاق أجهزة التهوية والتكييف، وتم تصنيف الحريق والدخان الناجم عنه بأنه "شديد الخطورة".

ورجحت إذاعة NDR، وفقا للبيانات الأولية، أن المواد الناتجة عن الحريق يمكن أن تكون كبريتيد الهيدروجين.

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