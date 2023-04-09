وثائق سرية أمريكية تكشف تورط إسرائيل في الحرب الروسية الأوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - فيما لا تزال التحقيقات جارية في أمريكا، لمعرفة كيف تسربت عشرات الوثائق الرية العسكرية من البنتاجون إلى وسائل التواصل الاجتماعي، كُشفت خفايا جديدة عن دول الحلفاء، بينها نية إسرائيل تزويد أوكرانيا بالأسلحة، بعد إعلانها الحياد في هذا النزاع حفاظا على العلاقات مع روسيا.

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وبحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن إن"، فإن المعلومات السرية المسربة شملت معلومات سرية حول إسرائيل بشأن استعداداتها لإرسال أسلحة قاتلة إلى أوكرانيا، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

كما احتوت وثائق البنتاجون المسربة على تأكيد بأن قيادة الموساد، جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي، شجعت المواطنين وموظفيه على المشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ونفى كبار مسؤولي الدفاع الإسرائيليين هذا الادعاء.

ووفقا لواشنطن بوست، الوثيقة المسربة التي وصفت بأنها سرية للغاية تقول إنه في فبراير، دعا كبار قادة جهاز التجسس الموساد مسؤولي الموساد والمواطنين الإسرائيليين للاحتجاج على الإصلاحات القضائية المقترحة للحكومة الإسرائيلية الجديدة، بما في ذلك عدة دعوات صريحة لمعارضة الحكومة الإسرائيلية".

ووفقا للصحيفة، فإن التدخل المباشر في السياسة الإسرائيلية من قبل الموساد، وهو جهاز تجسس خارجي يُمنع من الخوض في الشؤون الداخلية،

يعتبر اكتشافا مهما.

الجمعة الماضية، ظهرت مجموعة جديدة من الوثائق السرية التي يبدو أنها تتناول بالتفصيل أسرار الأمن القومي للولايات المتحدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأحجمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن التعليق على صحة الوثائق.

المجموعة الأولى التي جرى تداولها على مواقع مثل تويتر وتلجرام تحمل تاريخ الأول من مارس وأختاما تشير لتصنيفها بأنها "سرية" وسرية للغاية".

ويعد تسريب مثل هذه الوثائق الحساسة أمر غير معتاد بالمرة ومن شأنه أن يؤدي تلقائيا إلى إجراء تحقيق.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينغ: "نحن على علم بالتقارير التي تشير إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والوزارة تراجع الأمر".

وأكد متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في بيان أن الوكالة على علم أيضا بالمنشورات وتبحث المسألة.

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