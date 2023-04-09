تظاهرات في المغرب احتجاجًا على غلاء الأسعار

ياسر رشاد - القاهرة - خرج متظاهرون إلى الشارع، مساء السبت، في عدد من مدن المغرب احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية بدعوة من ائتلاف أحزاب يسارية، ويأتي ذلك في سياق ضغوط تضخمية قوية تعرض الحكومة لانتقادات النقابات والمعارضة البرلمانية ووسائل الإعلام المحلية.

اقرأ أيضًا.. مسيرات حاشدة في برلين ضد توريد الأسلحة إلى أوكرانيا

وفي الدار البيضاء، عبر أكثر من ستين شخصا في ساحة السراغنة عن "سخطهم" حيال ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال أحد المنتظاهرين فؤاد الذي شارك في الاحتجاج بدعوة من الجبهة الاجتماعية وهي ائتلاف أحزاب يسارية ونقابات: "لم أعد أستطيع التحمل. الحياة أصبحت صعبة بسبب ارتفاع الأسعار. أشعر أنه لم يعد لدي مستقبل"، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وصرح عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل عبد القادر العمري لفرانس برس:

"ندين سياسة الحكومة التي وعدت بأن تكون حكومة الدولة الاجتماعية لكنها اتضح أنها حكومة الفوارق الاجتماعية"، حسب تعبيره.

وتجمعت أيضا مجموعات من المتظاهرين في الرباط وطنجة ومراكش.

وبلغ معدل التضخم في المغرب 9.4 بالمئة في الربع الأول من 2023 مقابل 4 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي حسب المندوبية السامية للتخطيط.

وازداد التضخم مع الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الغذائية ليصل إلى 18.2 بالمئة في شهر رمضان الذي عادة ما يرتفع فيه مستوى الاستهلاك.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: