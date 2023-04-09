إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار داخل مركز تجاري بأمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشرطة الأمريكية أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بإطلاق نار في أحد مراكز التسوق بولاية ديلاوير، الواقعة في الجزء الأوسط من الولايات المتحدة، فيما دعت المواطنين لتجنب المرور في المنطقة التي يقع فيها المركز التجاري.

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وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شرطة الولاية أعلنت أن «حادث إطلاق النار وقع في ساحة المطاعم بمركز كريستيانا التجاري الواقع شمالي الولاية، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، اثنان منهم حالتهما خطيرة، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى».

وأضافت الشرطة أنه ليس لديها مشتبه به قيد الاحتجاز، فيما تم إخلاء المركز التجاري من المتسوقين، مؤكدة أن التحقيق جارٍ لمعرفة ملابسات الحادث.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن منسق إدارة الطوارئ في مقاطعة نيو كاسل بولاية ديلاوير، ديف كاربنتر جونيور، قوله إن العديد من وكالات إنفاذ القانون وغيرهم من رجال الطوارئ موجودون في مكان الحادث بـ"كريستيانا مول" حيث يجري التحقيق في الحادث.

يذكر أنه في الثالث من شهر أبريل الحالي، أعلنت السلطات الأميركية عن إصابة شخص بجروح جراء إطلاق نار وقع في مركز تجاري بضواحي ولاية فرجينيا.

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